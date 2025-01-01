Мы предоставляем консультации по всем видам самых современных пептидов в мире. В настоящем разделе Вы можете найти основную информацию про пептиды и их применение, а также запросить консультацию эксперта.
GHK-Cu Pen
GHK-Cu — трипептид с медью, известный своей способностью усиливать синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, ускоряет заживление кожи и защищает от фотостарения. Повышает плотность и упругость тканей, уменьшает морщины и улучшает общее качество кожи.Применяется как системно, так и локально в anti-age протоколах, терапии после лазеров и инъекционных процедур, а также в программах регенерации кожи.
Сырье США
Страна происхождения ОАЭ
Чистота 99%
Показания
Потеря упругости и эластичности кожи Постпроцедурное восстановление (лазеры, инъекции) Признаки фотостарения Хроническое воспаление кожи Антивозрастные и репаративные схемы
Противопоказания
Активные кожные инфекции Беременность и лактация Онкологические процессы Индивидуальная непереносимость меди или пептидов
